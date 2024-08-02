До четырёх человек выросло число жертв ЧП со взрывом газа и обрушением дома в Нижнем Тагиле. Данные на 9:30

Продолжается поисково-спасательная операция на месте частичного обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле.

Утром 2 августа из-под завалов было извлечено тело ещё одного погибшего. Таким образом, количество жертв трагедии сейчас составляет четыре человека.

Около пяти утра спасатели извлекли из-под завалов ещё одного пострадавшего мужчину. По данным МЧС на 9:00 2 августа, всего спасены 15 человек, в том числе семь детей. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.

Продолжаются поиски семилетнего мальчика, мама которого провела на месте происшествия всю ночь.

За ходом спасательной операции следят местные, региональные и федеральные чиновники. О работе созданного в связи с трагедией оперативного штаба губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил по телефону лично президенту Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

АН «Между строк» разыскивает жителей дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Если вы хотите поделиться своей историей или какой-то информацией о ЧП, звоните по телефону +7 (3435) 46-88-99, +7(904)1795729 или пишите нам во все наши соцсети.