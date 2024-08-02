В результате обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли шесть человек. Четверо из них — дети

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший, четверо из них — дети.

Два часа назад спасатели сообщили об извлечении из-под обломков разрушенного дома тела ребёнка.

Напомним, ранее стало известно о гибели двоих детей. Предварительно, это девочки 2008 и 2010 годов рождения. Также погибли две женщины 1985 и 1941 годов рождения. Подробности об остальных погибших уточняются.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под обломками всё ещё могут находиться люди.