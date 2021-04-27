В Реже зверски избили и заживо сожгли 90-летнего ветерана труда

В Реже жестоко убили и потом пытались сжечь 90-летнего ветерана труда СССР и общественного деятеля Валентина Спицына, пишет E1.ru.

По словам родных, убитый ни с кем не конфликтовал, но однажды, 23 февраля 2021 года, не закрыл двери, когда вышел из дома. Этим воспользовались его 30-летняя соседка Роза и её сожитель Стас, которые украли у пенсионера 1,8 тысячи рублей и возвращать отказались. Он написал заявление в полицию. На кошельке нашли отпечатки пальцев Стаса, его задержали и через два дня отпустили. А на следующее утро Валентина Спицына нашли убитым и полуобгоревшим. В убийстве из мести признался Стас.

«Соседка почувствовала запах гари, стала искать, где горит, по квартирам. Толкнула дверь к нему — она была открыта, из комнаты дым повалил. Они [убийцы] бросили одежду с вешалки и подожгли его. У него головёшки были вместо ног. Вызвали пожарных и скорую. Дед лежал в прихожей. По лицу сильно избили, нос сломан, глаз вдавлен, рёбра перебиты. Я только на лицо посмотрела — там ужас», — рассказала родственница пенсионера.

По предварительным данным, причиной смерти стало то, что Валентин Спицын задохнулся от угарного газа, что означает, что он был ещё жив, пока его жгли.

По версии соседей и родственников, нападавших было трое, по горячим следам были задержаны сожительница Стаса Роза и его друг Павел, ранее судимый за убийство. У Розы одежда пахла дымом, а Павел был выше и сильнее субтильного Стаса. Но у них нашлось алиби — слова их друзей.

«У них ни телефоны не проверили, ни одежду. Показания камер не сняли, показания у них [задержанных] тоже разнятся. У Стаса нашли кровь на штанах, но он не мог убить, мы считаем. Там такие серьёзные повреждения были у дедушки — вся спина чёрная, будто его кто-то мощный со всей силы дубасил, а он [Стас] тщедушный. Привлекался за кражи и хулиганство. Кроме того, дедушка открыл бы в такое время только женщине. Ему бы он не открыл. Его подруга говорила, что Стаса заставили взять вину на себя», — говорит родственница убитого.

По словам потерпевших, следователи хотят переквалифицировать действия убийц по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Семья Валентина Спицына требует от следователей допросить других возможных участников этого жестокого убийства и проверить их алиби.