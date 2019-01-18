В Реже воспитанник детского сада получил перелом, катаясь на горке

Прокуратура Режа начала проверку по факту инцидента в муниципальном детском саду № 24 «Спутник», где 5-летний ребёнок получил тяжёлый перелом во время катания с горки, сообщила пресс-секретарь ведомства Свердловской области Марина Канатова.

По предварительной информации, воспитанник детского сада съехал с горки и не успел отойти в сторону — его сбил ребёнок, катившийся следом. Персонал детского сада оказал пострадавшему первую медицинскую помощь, однако пришлось вызывать скорую медицинскую помощь.

Пострадавшего доставили в приёмное отделение Режевской ЦРБ, где ему поставили диагноз «перелом мыщелка левой плечевой кости». Сразу после этого ребёнка отправили для обследования в больницу Екатеринбурга.

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства инцидента, в том числе где в момент происшествия находился воспитатель и как контролировался процесс катания с горки детей. Кроме того, будут запрошены данные о степени тяжести причинённого вреда.