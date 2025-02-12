В Ревде силовики задержали заместителя мэра

В Ревде силовики задержали замглавы администрации города Юлию Анциферову, сообщает 66.RU со ссылкой на собственные источники. В чём её подозревают, пока неизвестно, официального подтверждения информации о задержании на данный момент нет.
В мэрии Ревды Юлия Анциферова отвечает за имущественные и земельные вопросы. На пост замглавы она перешла в 2019 году, до этого занимала должность начальника управления по землепользованию.
По данным издания, показания на Анциферову мог дать владелец компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов, которого задержали по делу о взятке мэру Дегтярска.
Напомним, ранее силовики задержали недавно ушедшего в отставку экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова в связи с обвинениями в коррупции.
Позднее суд поместил его под стражу до 17 марта.