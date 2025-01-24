Силовики задержали недавно ушедшего в отставку экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова в связи с обвинениями в коррупции, сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.

По информации издания, делом занимаются сотрудники ФСБ и Следственного комитета. По предварительным данным, задержание может быть связано с проектом строительства мусорного полигона в Сысерти. Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга бывшему министру изберут меру пресечения. Телефон Николая Смирнова сейчас недоступен.

Ранее, в марте 2024 года под уголовное преследование попали заместитель Смирнова Андрей Кислицын и экс-депутат свердловского заксобрания от ЛДПР, сотрудник свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Мякишев по обвинению в коррупции.

Напомним, 13 января, Николай Смирнов, занимавший пост министра энергетики и ЖКХ региона с 2011 года, подал в отставку по собственному желанию. Позднее появилась информация, что он будет работать в «Облкоммунэнерго».