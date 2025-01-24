Суд поместил под стражу экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова до 17 марта

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получение взятки в особо крупном размере. Он будет находиться под стражей до 17 марта.

Ранее силовики задержали недавно ушедшего в отставку экс-министра в связи с обвинениями в коррупции.

В марте 2024 года под уголовное преследование попали заместитель Смирнова Андрей Кислицын и экс-депутат свердловского заксобрания от ЛДПР, сотрудник свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Мякишев по обвинению в коррупции.

Напомним, 13 января, Николай Смирнов, занимавший пост министра энергетики и ЖКХ региона с 2011 года, подал в отставку по собственному желанию. Позднее появилась информация, что он будет работать в «Облкоммунэнерго».



