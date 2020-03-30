В Ревде после остановки плановых приёмов населения из-за коронавируса у больниц образовались гигантские очереди

Утром 30 марта у поликлиник в Ревде выстроились гигантские очереди, несмотря на то, что все медучреждения приостановили плановые приёмы до 3 апреля, сообщает местное издание «Ревда-инфо.ру».

Большинство посетителей пытались пройти внутрь по талонам, а когда им говорили, что талоны были аннулированы, люди начинали возмущаться, ещё несколько человек пришли для закрытия больничного листа.

В само здание больницы, в соответствии с санитарными правилами, пускают по одному человеку, предварительно измерив больному температуру, что создаёт дополнительную опасность — многие стоящие в очереди не соблюдают рекомендованную дистанцию в 1,5–2 метра.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области напомнили, что в период эпидемиологического подъёма коронавирусной инфекции всем медорганизациям региона рекомендовано до 3 апреля отменить все плановые поликлинические приёмы, дневные стационары и плановые операции.

«Причём помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые заболевания, хронические инфекционные заболевания и др.), а также беременным будет оказываться в полном объёме, как и экстренная и неотложная помощь. Амбулаторная помощь пациентам преимущественно будет оказываться на дому», — сказал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Напомним, в России на сегодня зафиксировано более 1,5 тысячи случаев коронавируса, непосредственно в Свердловской области подтверждены 24 случая.

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