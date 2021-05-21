В Ревде мужчина с палкой и ножом атаковал двух сотрудников полиции

55-летний неадекватный житель Ревды с палкой и ножом набросился на двух майоров полиции, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл 18 мая на улице Суворова. До этого местные жители пожаловались в полицию на голого мужчину, который бегал во дворе и демонстрировал детям половые органы. Когда сотрудники полиции прибыли на место и стали отрабатывать эту информацию (беседовать с предполагаемым нарушителем), тот напал на них: начальника уголовного розыска он ударил палкой по лицу, разбив ему губу, а начальнику участковых порезал ножом руку. Нападавшего удалось обезвредить и задержать подоспевшим операм без применения табельного оружия.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт нападения на сотрудников полиции.

«Сотрудники территориального отдела полиции прибыли на место происшествия с целью проверки информации от местных жителей о том, что на улице Суворова якобы находится мужчина, который совершает аморальные действия. Эти сведения подтвердились. В ходе опроса нарушителя общественного порядка, а им оказался 55-летний безработный, он неожиданно схватил деревянную палку, нож и нанёс несколько ударов 37-летнему и 40-летнему представителям ОВД. Но скрыться у него не получилось. Он был задержан и доставлен в дежурную часть. К счастью, травмы оказались неопасными и госпитализация служителям закона не потребовалась. Действия злоумышленника расценены как применение насилия в отношении представителя власти, а это по действующему законодательству наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Так что впредь пусть любители демонстрировать взрослым и детям в общественных местах собственные "побрякушки", а также покушаться на жизнь работников МВД задумаются: а стоит оно того?» — сказал Горелых.

В Следственном комитете сообщили, что на мужчину завели уголовное дело.