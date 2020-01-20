В Ревде машина реанимации 20 минут не могла выехать из двора из-за завалов снега (ВИДЕО)

В Ревде машина реанимации больше 20 минут не могла выехать с улицы Кирзавод, 9 из-за засыпанного снегом двора, пишет местный портал «Ревда-инфо».

Видео буксующего реанимобиля сегодня утром сняла местная жительница Наталья Белькова.

«Реанимация уже 20 минут не может уехать, потому что не чистятся дворы. И полицейский УАЗик спасти ситуацию тоже не может. Обнаглели уже, не чистят неделями», — комментирует она происходящее.

Директор управляющей компании «РЭП», которая обслуживает этот дом, Андрей Соколов заявил, что не знает о ситуации с машиной реанимации.

«Наш трактор работает и расчищает снег в городе с пяти утра. Сейчас он направляется на Кирзавод. Может, уже там. Дворов же очень много», — сказал он.

Снегопад продолжается на юге и западе Свердловской области со вчерашнего вечера. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение ближайших трёх дней. Региональное управление ГИБДД попросило жителей региона по возможности не пользоваться личным транспортом.