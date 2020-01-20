Областное управление ГИБДД рекомендовало отказаться от вождения на время снегопада

Управление ГИБДД по Свердловской области порекомендовало водителям отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада, который продолжается в регионе со вчерашнего вечера, сообщает отдел пропаганды ведомства.

По словам представителей ГИБДД, во время снегопадов повышается аварийность из-за того, что водители неверно выбирают скорость, не выдерживают дистанцию и боковые интервалы, совершают резкие маневры.

По данным Уралгидрометцентра, снегопад будет идти в Екатеринбурге и местами в Свердловской области в течение дня, он продолжится во вторник, 21 января, и в среду, 22 января. Температура воздуха сегодня днём в среднем составит –7...–10 градусов. Сейчас дорожными организациями проводятся мероприятия по ликвидации последствий сильного снегопада, проезжие части обрабатывают противогололёдными материалами.