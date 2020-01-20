В Нижнем Тагиле на этой рабочей неделе будет тепло и снежно

Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила в начале рабочей недели минус 9–10 градусов днём и минус 6 градусов ночью, а также северо-восточный и юго-восточный ветер. К среде, 22 января, потеплеет до минус 2 градусов днём, ожидается южный и юго-западный ветер. И только к пятнице, 24 января, столбики термометров опустятся до минус 7–8 градусов. В течение всей недели будет идти снег.

На севере Свердловской области в ближайшие два дня температура воздуха будет опускаться до минус 24 градусов ночью и до минус 20 градусов в дневное время. К среде потеплеет до минус 6 градусов днём, на юге региона столбики термометров будут достигать минус одного градуса. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о гололёдно-изморозевых явлениях, снегопадах и преимущественно юго-западном ветре с порывами до 15 м/с.