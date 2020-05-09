В Ревде из-за подозрения на коронавирус у двух медиков больницу закрыли на карантин

В Ревде больницу закрыли на карантин из-за того, что у двоих медиков заподозрили коронавирус, со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области пишет Znak.com.

«Медики, работающие с новой инфекцией, определены Роспотребнадзором как категория, проходящая обязательное тестирование на коронавирус. Эта мера позволила своевременно установить подозрение на заражение изначально у двоих сотрудников больницы», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что предписанием Роспотребнадзора в медучреждении введены карантинные меры: проводятся все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные в таких случаях, больница временно переходит на работу в режиме обсерватора, сотрудники продолжают работу в средствах индивидуальной защиты. Приём пациентов по маршрутизации продолжается.

Ранее местное издание «Ревда-Инфо.ру» со ссылкой на одну из пациенток писало, что в больнице обнаружен очаг заболевания. Пациентка попала в больницу 4 мая как контактная с першением в горле и температурой 37 градусов. По её словам, она лежит в палате с буфетчицей инфекционного отделения, результат анализа на коронавирус женщине пока не известен.

За последние сутки в Свердловской области зафиксирован 121 новый случай коронавируса: диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+93), Артинского, Берёзовского и Бисертского городских округов, Верхней Пышмы, Арамильского городского округа, Артёмовского, Ирбита, Полевского, Ревды, Первоуральска, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Тугулыма, Туринского городского округа. Всего в регионе зафиксировано 1705 случаев заболевания коронавирусом.

В России за последние сутки зарегистрировали 10 817 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 198 676 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».