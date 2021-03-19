В РЭК объяснили повторное утверждение тарифов на вывоз мусора для Нижнего Тагила, отменённых судом

Представители Региональной энергетической комиссии Свердловской области заявили, что имели право установить для Нижнего Тагила те же тарифы на вывоз мусора, которые ранее были отменены Вторым апелляционном судом Санкт-Петербурга, пишет Znak.com.

В ответе РЭК изданию говорится, что апелляционное определение суда отменило лишь один пункт из постановления о нормативах, однако не отменяет единые тарифы на услуги регионального оператора по вызову твёрдых бытовых отходов — они такие же, как в том пункте, что был отменён. Именно по нему сейчас начисляется плата за вывоз мусора в Тагиле.

В РЭК утверждают, что действительно отменили пункт постановления, который суд признал незаконным. Но чтобы утвердить новый тариф, нужно провести сезонные замеры ТКО по всем четырём сезонам.

«Учитывая вышеизложенное, изменений в марте 2021 года нормативов ТКО РЭК Свердловской области не планирует», — говорится в ответе на запрос.

Напомним, 8 февраля апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал незаконным постановление, которое установило нормативы для многоквартирных домов всех городов Свердловской области, кроме Екатеринбурга. Но, по словам адвоката коллегии «Оферта» Марата Ганиева, позже РЭК утвердила те же цифры, тем самым не исполнив решение суда