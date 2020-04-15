В регионах России снизились цены на бензин

На прошлой неделе в России снизились розничные цены на бензин, со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса пишет «Коммерсантъ». При этом повысились средние цены на дизельное топливо.

«Автобензин АИ-92 подешевел на 0,09% (–0,04 рубля/л), до 43,04 рубля/л, АИ-95 — на 0,07% (–0,03 рубля/л), до 46,10 рубля/л, дизельное топливо летнее подорожало на 1,27% (+0,59 рубля/л), до 46,96 рубля/л, дизельное топливо зимнее на 0,27% (+0,13 рубля/л), до 48,44 рубля/л»,— следует из сообщения.

Снижение цен на бензин АИ-92 зафиксировали в восьми округах: в Сибири (–0,23 рубля/л, до 40,73 рубля/л), на Урале (–0,05 рубля/л, до 41,84 рубля/л), на Дальнем Востоке (–0,05 рубля/л, до 47,89 рубля/л), на Северном Кавказе (–0,03 рубля/л, до 44,05 рубля/л), в Приволжском федеральном округе (–0,03 рубля/л, до 42,26 рубля/л), в Центральном округе (–0,02 рубля/л, до 42,72 рубля/л), в Южном округе (–0,02 рубля/л, до 43,92 рубля/л), в Северо-Западном округе (–0,01 рубля/л, до 43,15 рубля/л).

Бензин АИ-95 подешевел в семи округах: в Сибири (–0,13 рубля/л, до 43,26 рубля/л), на Дальнем Востоке (–0,07 рубля/л, до 50,11 рубля/л), на Урале (–0,04 рубля/л, до 44,80 рубля/л), в Южном федеральном округе (–0,03 рубля/л, до 47,71 рубля/л), в Северо-Кавказском округе (–0,03 рубля/л, до 46,93 рубля/л), в Центральном округе (–0,02 рубля/л, до 46,03 рубля/л), в Приволжском округе (–0,01 рубля/литр, до 45,22 рубля/л). В Северо-Западном округе цена стабилизировалась (46,18 рубля/л).

В конце марта страны ОПЕК+ не смогли продлить сделку по сокращению добычи нефти, на фоне чего цены на неё обновили многолетние минимумы. На прошлой неделе участники ОПЕК+ для урегулирования ситуации на рынке нефти согласовали новую сделку, её итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки. Однако аналитики Goldman Sachs предупредили, что сделка не приведёт к восстановлению цен на нефть в краткосрочной перспективе. Согласно прогнозу банка, в ближайшее время нефтяные котировки продолжат падать, так как сокращаемые объёмы добычи значительно уступают реальному падению спроса на углеводороды в мире.