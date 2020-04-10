ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК и другие экспортёры нефти, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки с мая по июнь, пишет Reuters.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи — они сократят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки, Ирак — на 1,06 миллиона, Кувейт — на 0,64 миллиона, ОАЭ — на 0,72 миллиона. Мексика покинула заседание ОПЕК+, так и не согласившись на сделку.

Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз вечером 9 апреля обсудили по телефону новую сделку по добыче. Трамп назвал разговор хорошим. В Кремле сообщили, что лидеры трёх стран «подтвердили настрой на координацию для стабилизации рынка нефти».

Напомним, после того как в марте 2020 года Россия и ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти, стоимость Brent за две недели упала с 50 долларов за баррель до 25 долларов. На фоне падения цен на нефть произошло ослабление рубля. В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими странами готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.

В ОПЕК входят 13 стран — экспортёров нефти (крупнейший из них — Саудовская Аравия). В ОПЕК+ — страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.