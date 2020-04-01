ТАСС: Россия не будет наращивать добычу нефти после выхода из сделки ОПЕК+

Россия не будет наращивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения действия договора ОПЕК+. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники, также эту информацию подтвердил источник Bloomberg.

При этом, по данным ТАСС, Саудовская Аравия с 1 апреля подняла производство свыше 12 миллионов баррелей в сутки. Однако официальных комментариев от Минэнерго России и Саудовской Аравии не поступало.

Напомним, сделка России и ОПЕК действовала с 2016 года. В рамках соглашения страны обязались ввести квоты на добычу нефти, чтобы снизить предложение и поддержать уровень цен на нефть. В начале марта стало известно, что Россия не стала продлевать соглашение якобы из-за опасений потерять долю на рынке. Ранее СМИ писали, что сразу по окончании действия договора 1 апреля РФ будет наращивать добычу нефти. За март цена на нефть упала в два раза.