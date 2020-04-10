В регионах России начали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции

Сотрудники полиции начали выписывать жителям России административные протоколы за несоблюдение социальной дистанции в 1 метр в условиях введённых ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Граждан привлекают к ответственности по разным статьям КоАП – например, в подмосковном Королёве правоохранители составили два протокола на местного жителя по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и части 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). В документе говорится, что 5 апреля в микрорайоне Юбилейный он нарушил социальную дистанцию — находился от других граждан ближе, чем на 1 метр. По первому делу ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, по второму протоколу — от 500 до 1 тысячи рублей.

Два протокола по части 1 статьи 6.3 КоАП были составлены на граждан 6 апреля в Ростове-на-Дону по итогам рейда силовиков в торговом центре «Привоз» на улице Зорге – в пресс-релизе администрации города подчёркивается, что нарушители «создавали опасность передачи инфекции». Кроме того, за несоблюдение социальной дистанции в условиях режима самоизоляции несколько протоколов составлены новосибирскими полицейскими.

«Нарушения выразились в несоблюдении социальной дистанции и грубом пренебрежении мер безопасности. Граждане, кучкуясь, бесцельно гуляли в общественных местах», — сообщает издание «Бердск.Онлайн».

Напомним, Путин объявил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов. По последним данным, в России число зараженных достигло 11,9 тыс. человек.

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