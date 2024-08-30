В реанимации скончалась 12-летняя девочка, которую вытащили из-под завалов дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Спустя 28 дней, проведённых в коме в детской клинической больнице № 9 Екатеринбурга, скончалась 12-летняя девочка, которую вытащили из-под завалов дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Число погибших в результате обрушения дома выросло до 11 человек.

Напомним, днём 1 августа в Нижнем Тагиле в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв, который практически уничтожил два из шести подъездов. Поисково-спасательные работы были завершены 2 августа в 22:30. Большая часть из них дети. В связи с трагедией 3 августа было объявлено в городе днём траура. В Сети появились кадры первых минут после взрыва.