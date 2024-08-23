В Сети появились кадры первых минут после взрыва в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

В YouTube-канале Lyubasha_NT появилась видеозапись первых минут после трагедии, которая произошла 1 августа в доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.

Напомним, по официальной версии, около 12:00 в оперативные службы Нижнего Тагила поступило сообщение об обрушении двух подъездов в доме № 81 на улице Сибирской. В 12:30 на территории Дзержинского района был введён режим чрезвычайной ситуации. К этому времени из-под завалов удалось спасти семь человек. Дом был полностью эвакуирован. Около 13:00 стало известно, что на место ЧС выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К 15:00 количество пострадавших увеличилось до девяти человек. Были развёрнуты пункты сбора гумпомощи. Гостиница «Спортивная-1» на улице Юности начала готовиться к расселению лишившихся жилья.

Пострадавших медики оперативно госпитализировали в городские больницы. При необходимости их переводили в медучреждения Екатеринбурга. На помощь свердловским спасателям вылетели их коллеги из Москвы и других регионов. По факту обрушения СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Трагедия унесла жизни 10 человек, 5 из которых — дети.