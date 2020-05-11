В разгар пандемии коронавируса больницы и мэрия Нижнего Тагила закупаются респираторами и аппаратами ИВЛ

Тагильские больницы и горадминистрация закупаются реагентами, аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты для работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сразу несколько соответствующих конкурсов объявлены на сайте госзакупок.

Так, горбольница № 4 заказала 700 упаковок разных дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и рук медперсонала, а также одиннадцать рентгенозащитных воротников и семь очков. За поставку средств защиты в ЦГБ № 4 заплатят почти полмиллиона рублей. 2,7 млн рублей планируется потратить на реагенты для проведения проверок на наличие коронавирусов SARS-CoV-2 (COVID-19). Комплект должен быть зарегистрирован на территории РФ и предназначен для проведения не менее 8820 исследований с применением аппарата DT lite4.

Инфекционная больница на днях планировала заказать тысячу неформованных респираторов универсального размера из нетканого фильтрующего материала за 126 тысяч рублей. Они имеют эластичную регулируемую ленту оголовья, носовой зажим и клапан выдоха, который позволяет создавать комфортные условия для дыхания. Однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок. Провалились также торги по определению поставщиков антисептиков и 200 защитных комплектов для врачей-инфекционистов. В один такой набор должны входить: хирургические брюки с курткой, нарукавники, фартук, халат, шапочка-шлем, очки с непрямой вентиляцией, латексные перчатки, респиратор, салфетка и бахилы с двойной подошвой на завязках.

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на поставку портативного аппарата искусственной вентиляции лёгких почти за 100 тысяч рублей. Компания «Пневмоприбор» предоставит аппарат, который можно будет использовать при аварийно-спасательных работах, для проведения принудительной искусственной вентиляции лёгких и кислородной терапии на месте происшествия или при транспортировании на первом этапе эвакуации. Новое оборудование получит Центр защиты населения Нижнего Тагила.

По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, за всё время — 47. На опубликованной Роспотребнадзором карте распространения COVID-19 отмечены уже 55 случаев заражения на территории Нижнего Тагила. Новые случаи зафиксированы на улице Ермака на Лебяжке (8 случаев), Старателе (6 случаев), Вагонке (1 случай), в районе здания ВГОКа на улице Фрунзе (1 случай), улице Чернышевского на Тагилстрое (1 случай), в районе Выйского пруда (1 случай), на улице Газетной (1 случай), улице Красноармейской (1 случай), улице Дружинина на ГГМ (1 случай).

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».