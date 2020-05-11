На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечены уже 55 случаев заражения коронавирусом

На опубликованной на сайте Роспотребнадзора карте распространения коронавируса отмечены уже 55 случаев COVID-19 на территории Нижнего Тагила. Посмотреть полную карту можно по ссылке на сайте ведомства. Новые случаи зафиксированы на улице Ермака на Лебяжке (8 случаев), Старателе (6 случаев), Вагонке (1 случай), в районе здания ВГОКа на улице Фрунзе (1 случай), улице Чернышевского на Тагилстрое (1 случай), в районе Выйского пруда (1 случай), на улице Газетной (1 случай), улице Красноармейской (1 случай), улице Дружинина на ГГМ (1 случай).

Напомним, на вчерашний день, по данным областного оперштаба, в Нижнем Тагиле был подтверждён 31 случай COVID-19.

Карта распространения заболевания в муниципалитетах Свердловской области появилась на сайте регионального Роспотребнадзора 2 мая. За минувшие дни были расхождения данных карты и статистики областного оперштаба, однако постепенно эта разница выравнивается.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».