В распоряжении RT оказались переговоры фигурантов дела «Сети», где они обсуждают изготовление взрывчатки и революцию в России

Телеканал Russia Today 8 марта опубликовал расшифровки телефонных переговоров фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) из материалов уголовного дела. На них молодые люди обсуждают способы изготовления взрывчатки и варианты, как может пройти революция в России.

В частности, фигуранты громкого дела говорят о терроризме как о «способе действия», обсуждают планы «сварить и испытать» взрывчатку в населённых пунктах Пензенской области, а также не исключают возможность «поозоровать» в Саранске. Также молодые люди спорят, допустимо ли сотрудничество с национал-социалистами.