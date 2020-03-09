В распоряжении RT оказались переговоры фигурантов дела «Сети», где они обсуждают изготовление взрывчатки и революцию в России

Телеканал Russia Today 8 марта опубликовал расшифровки телефонных переговоров фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) из материалов уголовного дела. На них молодые люди обсуждают способы изготовления взрывчатки и варианты, как может пройти революция в России.
В частности, фигуранты громкого дела говорят о терроризме как о «способе действия», обсуждают планы «сварить и испытать» взрывчатку в населённых пунктах Пензенской области, а также не исключают возможность «поозоровать» в Саранске. Также молодые люди спорят, допустимо ли сотрудничество с национал-социалистами.
По словам адвокатов обвиняемых по делу «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Всего по уголовному делу, возбуждённому в октябре 2017 года, проходят 11 человек: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Большинство из них — антифашисты и анархисты, которых объединяет увлечение страйкболом. В ФСБ утверждают, что все арестованные состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» и поднять вооружённый мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. При этом все фигуранты заявляли, что дали признательные показания под пытками, однако их жалобы не были рассмотрены.