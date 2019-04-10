В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл второй сбой за неделю

Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются в соцсетях на очередные трудности в работе с приложением, со ссылкой на пресс-службу банка пишет «Интерфакс».

О проблемах с работой в онлайн-банке агентству также сообщили три клиента банка: два из них столкнулись с невозможностью войти в онлайн-банк, один из клиентов смог войти, но не смог провести ни одной операции — сервис отвечал «операция временно недоступна. Повторите попытку позже».

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций в "Сбербанк онлайн" и через устройства самообслуживания банка. Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена», — сообщила пресс-служба Сбербанка.

В понедельник, 8 апреля, Сбербанк уже столкнулся с техническими проблемами — сбой наблюдался в работе интернет-банка и банкоматов. Операции для клиентов были ограничены с утра примерно до 17 часов. Банк не стал комментировать причины сбоя.