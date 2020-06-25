В работе сайта для онлайн-голосования по Конституции произошёл сбой

Сайт 2020og.ru для электронного голосования по поправкам в Конституцию перестал работать вскоре после начала голосования, со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина пишет РИА Новости.

По его словам, сбой в работе сайта произошел из-за сильной нагрузки, в настоящее время доступ к нему полностью восстановили.

Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух сказал ТАСС, что не работает информационный сайт о голосовании — 2020og.ru, а само электронное голосование размещено на elec.2020og.ru.

«Система голосования продолжает функционировать, всё штатно», — сказал Массух.

Однако сайт elec.2020og.ru также оказался временно недоступен.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня в 10:00 и будет идти до 30 июня, оно доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Заявления на участие в онлайн-голосовании подали около миллиона жителей Москвы и почти 140 тысяч нижегородцев, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Арта м Костырко.