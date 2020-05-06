В Псковской области сделали обязательным ношение масок и перчаток

В Псковской области с 6 мая ослаблен ряд ограничительных мероприятий, введённых ранее в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции нового типа, пишет «Интерфакс». В то же время указом губернатора добавлены новые требования — обязательное нахождение в магазинах не только в масках и респираторах, но и перчатках.

Как следует из указа, в торговых залах всех магазинов должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Примерка одежды — запрещена, а все товары, возвращённые покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.

Что касается послаблений, то с 6 мая разрешено посещение гражданами кладбищ. Разрешается работа магазинов, имеющих отдельный вход с улицы, реализующих товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, сам перечень дополнен пунктом «искусственные цветы», которые с 6 мая также разрешены к продаже.

Вернуться к работе смогут компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон. Также с 6 мая разрешена и работа стоматологических клиник по предварительной записи.

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