В Пскове депутата оштрафовали на 700 тысяч рублей за репост сцены из сериала НТВ

Московский окружной военный суд оштрафовал на 700 тысяч рублей депутата поселения Остров Псковской области Аркадия Маркова, обвинявшегося по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») из-за публикации в соцсетях фрагмента сериала НТВ, пишет «Медиазона».

Во время слушания 26 марта прокурор запросил для Маркова шесть лет колонии общего режима.

По версии следствия, в конце 2016 года депутат Марков опубликовал на своих страницах «ВКонтакте» и на сайте cont.ws отрывок из сериала телеканала НТВ «Игра. Реванш» со сценой убийства полковника ФСБ. В сцене главный герой Белов убивает полковника Медника. В их последнем диалоге Белов говорит Меднику, что тот нарушил советскую присягу.

Сам депутат отрицал вину и требовал прекратить уголовное преследование, поскольку в его действиях нет состава преступления: Марков себя считает гражданином СССР «по факту рождения и по закону» — он убеждён, что Российской Федерации де юре не существует. Именно эти убеждения ФСБ вменяет ему как преступные.

По версии следствия, разместив ролик, а затем написав комментарии к этим постам, Марков публично оправдывал терроризм и призывал к нему, желая насильственно изменить государственный строй и вернуться к Конституции СССР образца 1977 года. Сам депутат отрицает авторство постов и комментариев к ним.

Защита депутата собирается обжаловать это решение и добиваться признания невиновности Маркова.