В Приморье Находку закрывают на карантин из-за коронавируса

С 8 мая в Находке решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вводится карантин из-за высокой заболеваемости, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В соответствии с принимаемыми мерами будет ограничен въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, и введена система контроля за жителями города. Также приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. По состоянию на 5 мая общее количество заболевших в Находкинском городском округе составляет 42 человека.

«Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться. Есть предложение усилить санитарные меры в городе», — сказала Детковская.

Ранее власти края сообщили о вспышке заболевания коронавирусом среди сотрудников скорой медицинской помощи Находки — только 27 апреля было зафиксировано 11 таких случаев. По данным замминистра здравоохранения Приморья Тамары Курченко, дополнительно в Находке развёрнуто 40 коек, оснащённых восемью аппаратами ИВЛ.

По сведениям правительства Приморья, по состоянию на 6 мая коронавирус зафиксирован у 684 человек, 99 человек вылечились, шесть умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».