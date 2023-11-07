В пригороде Нижнего Тагила собака напала на женщину и едва не отгрызла ей руку

В пригороде Нижнего Тагила, в районе одного из коллективных садов, на женщину напала собака и сильно её покусала, причинив тяжкий вред здоровью, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошёл 21 сентября, когда 43-летняя Мария пошла за грибами. По её словам, недалеко от Исинского тракта, рядом с коллективным садом «Меркурий», она заметила женщину, гулявшую с несколькими собаками. Один из псов, похожий на овчарку, бросился к Марии и вцепился ей в левую руку. Женщина, которая гуляла с собаками, быстро пришла на помощь и отогнала агрессивное животное. В травмпункт Марию доставила её знакомая, а оттуда пострадавшую госпитализировали в стационар, где зашили рану, наложив шесть швов.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако в ОП-17 Нижнего Тагила после проведения проверки отказались возбуждать по факту случившегося уголовное дело. Женщина-собаковод, пришедшая на помощь Марии, утверждает, что агрессивная собака ей не принадлежит, а её питомцы, с которыми она гуляла, пытались отогнать беспризорное животное. Она говорит, что её собаки воспитаны и не проявляют агрессию к людям.

«Я не знаю, откуда они прибегают, там пять чёрных собак, две рыжих и одна маленькая, по-видимому, щенок. Но почему-то эти чёрные собаки очень агрессивные. Вот едет, например, велосипедист по лесу, они нападают, активно нападают. Я с собаками бегу, конечно, я один раз велосипедиста выручу, но я же не могу своих собак постоянно подставлять под шрамы, укусы вот этих бродячих», — приводит слова тагильчанки ИА «Все новости».

Мария эти аргументы отвергает и намерена через суд добиваться компенсации причинённого вреда. СУ СК по Свердловской области проводит проверку, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Напомним, в конце октября 2023 года Нижний Тагил был признан самым опасным городом Свердловской области по показателю напряжённости, связанной с причинением бездомными животными вреда жизни и здоровью граждан. Незадолго до этого «собачьим» вопросом заинтересовались и в следственном отделе СК по Ленинскому району Нижнего Тагила, организовав проверку по факту ненадлежащего исполнения администрацией города своих обязанностей при контроле за отловом бродячих животных.