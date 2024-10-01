В пригороде Нижнего Тагила мужчина отдал телефонным мошенникам 3,7 млн рублей

22-летний житель Пригородного района стал жертвой мошенников, которые, притворившись сотрудниками сотовой компании и портала «Госуслуги», убедили его взять кредиты на сумму 3,3 млн рублей, а также перевести на «безопасный счёт» свои накопления.

Молодой человек получил звонок от неизвестного, который сообщил о скором истечении срока действия его сим-карты. Для продления ему нужно было продиктовать коды из СМС. После передачи кодов жертве последовал звонок от «представителя» сайта «Госуслуги», который предупредил, что злоумышленники уже завладели данными пользователя и могут оформить кредиты от его имени. Чтобы «проверить» эту информацию, мужчине предложили связаться с представителем Центробанка. Финансист подтвердила оформление займов на его имя и, чтобы предотвратить дальнейшие махинации, настоятельно рекомендовала оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».

Далее в течение полутора месяцев непрерывных звонков от мошенников под разными предлогами молодой человек перевёл 450 тысяч рублей своих сбережений и оформил кредиты на более чем 3,3 млн рублей для того, чтобы перевести деньги на «безопасный счёт».

Эта схема стала одной из самых распространённых мошеннических уловок, о которых регулярно предупреждают тагильчан. С начала года более 60 жителей города и Пригородного района стали жертвами аналогичной схемы, соглашаясь на дистанционное продление договора с сотовой компанией.

Напомним, в июле этого года произошёл похожий инцидент. В Нижнем Тагиле 37-летняя женщина более месяца оформляла кредиты на сумму свыше 1 миллиона рублей, следуя указаниям мошенников, представившихся сотрудниками сотовой связи и «Госуслуг». Она, считая, что защищает свои счета от мошеннических кредитных заявок, оформила пять кредитов и перевела деньги, после чего аферисты перестали выходить на связь, а женщина осознала, что стала жертвой обмана.

Также в марте 2024 года в полицию Нижнего Тагила обратился 47-летний москвич, который стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками сотовой компании. Под предлогом продления договора он продиктовал им цифровой код из СМС, в результате чего с его банковской карты было списано более 180 тысяч рублей через 22 операции, включая оплату онлайн-кинотеатра и авиабилетов.

Специалисты ЦБ, МВД и прокуратуры подготовили памятки о том, как распознать мошенников: они сообщают о смене тарифного плана, пугают отключением услуг или предлагают переоформить договор. Типичная фраза, которую используют злоумышленники: «Продиктуйте код из СМС». Правоохранители напоминают, что код — это эквивалент личной подписи, его нельзя никому сообщать.