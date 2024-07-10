Жительница Нижнего Тагила перевела лже-операторам сотовой связи более 1 млн рублей

В Нижнем Тагиле 37-летняя жительница Вагонки больше месяца оформляла кредиты в различных банках и перевела сумму в размере более 1 млн рублей мошенникам, следуя инструкции лже-операторов сотовой связи, «сотрудников» «Госуслуг» и Росфинмониторинга, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«В отделе полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” куда с заявлением обратилась потерпевшая, выяснили, что в конце мая тагильчанке позвонили с незнакомого номера. Мужчина назвался представителем оператора сотовой связи и сообщил, что необходимо продлить договоры абонентского обслуживания, для чего нужно назвать пароль с портала “Госуслуг”, пришедший на телефон. Потерпевшая так и сделала. После этого в мессенджере, где на заставке был логотип “Госуслуг”, пришло сообщение о подозрительной активности в ее личном кабинете и номер телефона якобы горячей линии. Женщина немедленно позвонила по указанному номеру и узнала, что на ее имя оформлены кредитные заявки, и чтобы не допустить получение мошенниками кредитных денежных средств, ей нужно самой оформить заявки, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал. Женщине пообещали, что с ней свяжется техник, чтобы помочь решить проблему», — сообщили в ведомстве.

Позже с женщиной связался лже-сотрудник «Госуслуг» который сообщил, что все хранящиеся документы в программе украдены мошенниками, поэтому он вынужден отправить заявление в полицию и в Росфинмониторинг. При этом аферист рассказывал потерпевшей, что на неё могут оформить кредит в любой момент, и чтобы этого не произошло, ей необходимо перерегистрировать все счета и установить мобильное приложение для бесконтактной оплаты, с помощью которого необходимо переводить денежные средства.

В результате 37-летняя тагильчанка оформила 5 кредитов на общую сумму более 1 млн 100 тысяч рублей. После перевода денег звонившие перестали выходить на связь и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.