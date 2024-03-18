В Нижнем Тагиле мошенники украли с карты мужчины 180 тысяч рублей, назвавшись представителями оператора сотовой связи

В Нижнем Тагиле 47-летнего мужчину обманули мошенники, назвавшись представителями оператора сотовой связи. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», житель Москвы, находящийся в рабочей командировке, обратился в полицию и сообщил о хищении с его банковской карты более 180 тысяч рублей.

Списание денег пострадавший обнаружил, зайдя в приложение банка. При выяснении обстоятельств правоохранители установили, что ещё до отъезда в командировку мужчине с неизвестного номера позвонил незнакомец и, представившись сотрудником компании сотовой связи, предложил продлить договор на оказание услуг оператора. Неизвестный пояснил, что для этого достаточно лишь продиктовать цифровой код из СМС. Мужчина так и сделал, после чего даже не вспоминал о звонке.

«Обнаружив списание денежных средств, владелец тут же обратился в техподдержку банка и заблокировал карту, а также выяснил, что с момента общения с “представителем компании сотовой связи” произошло 22 операции по списанию денежных средств в счёт оплаты сервиса онлайн-кинотеатра, покупки авиабилетов на сайте, а также осуществлён перевод на банковскую карту на сумму 40 000 рублей», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3. ст. 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счёта).