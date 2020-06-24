В приехавшей на парад Победы в Москву делегации президента Киргизии обнаружили заражённых коронавирусом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву, но не пошёл на парад Победы из-за выявленного коронавируса у членов его делегации, со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву пишет Vesti.kg.

По её словам, члены делегации и сопровождающие лица сдали тест на наличие COVID-19 в Москве и выяснилось, что у двоих подтверждён коронавирус. Пока не известно, будет ли президент Киргизии находиться на самоизоляции. При этом в Сети сегодня утром появилось видео, на котором Сооронбай Жээнбеков прибыл в Кремль — он выходит из машины и снимает защитную маску.

Лидеры ведущих мировых держав отказались приезжать в Москву на парад Победы из-за пандемии коронавируса, на торжественные мероприятия в российскую столицу прибыли лишь президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.