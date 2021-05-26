В правительстве Свердловской области объяснили причину закрытия алкогольных отделов в «Перекрёстках» и «Пятёрочках»

В правительстве Свердловской области объяснили, почему в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» запретили продавать алкоголь: оказалось, что в торговой сети нашли нарушения, пишет E1.ru.

«Были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией, что явилось основанием для приостановления действия лицензии», — сказал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

В министерстве отметили, что, как только нарушения будут устранены, лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции будет возобновлена.

Напомним, отделы со спиртным в магазинах «Перекрёсток» и «Пятёрочка» закрыли накануне, их огородили лентами и повесили предупреждающие таблички о том, что продажа приостановлена. Продавцы объяснили, что это временная мера. Всего под запрет в Свердловской области попал 131 магазин, 56 из них — в Екатеринбурге.