В правительстве отправили в отставку трёх министров и добавили одного вице-премьера

Президент России Владимир Путин провёл в правительстве РФ кадровые перестановки, отправив в отставку трёх министров. Также Путин подписал указ, которым увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти, включая первого вице-премьера. Документ опубликован на сайте Кремля.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить новым вице-премьером министра энергетики Александра Новака. Его кандидатуру уже внесли в Госдуму, которая, согласно новым правилам, должна утверждать членов правительства.

Кроме того, президент отправил в отставку трёх министров, включая главу Минстроя Владимира Якушева, который назначен новым полпредом в УрФО. На его место Михаил Мишустин предложил назначить первого замминистра Ирека Файзуллина. Как и предполагалось ранее, в отставку отправлен глава Минтранса Евгений Дитрих. Его место может занять генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин тоже освобождён от своей должности. На его место предложено назначить министра Александра Козлова.

«Коммерсантъ» также сообщает, что главой Минэнерго предложено назначить руководителя «РусГидро» Николая Шульгинова, а на должность главы Минвостокразвития назначить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Главы министерств будут назначены уже в четверг по новой процедуре. Согласно закону об изменении порядка формирования правительства, который Владимир Путин подписал 6 ноября, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.