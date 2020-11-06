«Коммерсантъ»: Три министра правительства России могут уйти в отставку в скором времени 

Источник «Коммерсанта» в администрации президента сообщил об отставке трёх федеральных министров в ближайшее время. Среди них министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр транспорта Евгений Дитрих и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Последний сменит полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Как сообщал источник издания Znak.com, окончательное решение о кандидатуре было принято вечером 5 ноября, официально о назначении пока не сообщалось. Министр транспорта Евгений Дитрих также может сменить нынешнего губернатора Белгородской области, пишет «Коммерсантъ».

Министры, которые собираются уйти в отставку, заняли свои должности ещё в 2018 году при премьер-министре Дмитрии Медведеве. После отставки кабинета министров в январе они сохранили посты и продолжили работать с новым премьером Михаилом Мишустиным.