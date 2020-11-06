Znak.com: Николая Цуканова на должности полпреда президента в УрФО заменит министр строительства Владимир Якушев

Должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, которую сейчас занимает Николай Цуканов, получит министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, со ссылкой на собственный источник пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, окончательное решение о кандидатуре было принято вечером 5 ноября, официально о назначении пока не сообщалось. В качестве альтернативных кандидатов рассматривались депутат Госдумы Павел Крашенинников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.