Znak.com: Николая Цуканова на должности полпреда президента в УрФО заменит министр строительства Владимир Якушев

06.11.2020 10:00
Должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, которую сейчас занимает Николай Цуканов, получит министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, со ссылкой на собственный источник пишет Znak.com.
По словам собеседника издания, окончательное решение о кандидатуре было принято вечером 5 ноября, официально о назначении пока не сообщалось. В качестве альтернативных кандидатов рассматривались депутат Госдумы Павел Крашенинников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
- Действующий полпред президента в УрФО Николай Цуканов уже несколько дней находится в отпуске, из которого он будет отправлен в отставку, говорит наш источник. Полпред проработал на Урале два года и запомнился несколькими скандалами, самый громкий из которых связан с делом о польском шпионаже: летом 2019 года помощника полпреда Цуканова Александра Воробьёва задержали по подозрению в госизмене в пользу Польши.
- Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске, окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», является кандидатом экономических наук. В 2001–2005 годах занимал должность вице-губернатора Тюменской области, затем около полугода был главой Тюмени. С 2005 по 2018 год был губернатором Тюменской области. В 2018 году президент России Владимир Путин назначил Якушева министром строительства и ЖКХ России.