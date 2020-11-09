Путин назначил экс-министра строительства Владимира Якушева полпредом в УрФО

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, документ опубликован на сайте Кремля. Новым полпредом, как и предполагалось ранее, назначен бывший министр строительства РФ Владимир Якушев.

РБК со ссылкой на собственный источник пишет, что Цуканов сам хотел сменить сферу деятельности и претензий со стороны руководства страны к нему было.

Николай Цуканов был назначен полпредом в УрФО 26 июня 2018 года. С 2016 по 2017 год он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе, после чего был помощником президента Российской Федерации.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске, окончил Тюменский государственный университет. В 2001–2005 годы — вице-губернатор Тюменской области. Затем восемь месяцев занимал должность главы Тюмени. С 2005 по 2018 год был губернатором Тюменской области. В 2018 году президент России Владимир Путин назначил Якушева министром строительства и ЖКХ России.