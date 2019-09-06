В правительстве опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

В аппарате правительства России опровергли сообщение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о готовящемся повышении пенсионного возраста до 70 лет.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — заявил РИА Новости анонимный источник в аппарате правительства.

Напомним, накануне «Независимая газета» со ссылкой на депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина сообщила, что в правительстве уже создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы. Рашкин заявил, что результатом этого может стать повышение пенсионного возраста до 70 лет как для мужчин, так и для женщин. Однако документально подтвердить своё заявление депутат не смог.