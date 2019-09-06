КПРФ предупредила о подготовке нового повышения возраста выхода на пенсию

Правительство создаёт рабочую группу для подготовки нового этапа пенсионной реформы, в ходе которой возраст выхода граждан на пенсию будет увеличен до 70 лет — причём как для мужчин, так и для женщин, со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина пишет «Независимая газета».

«У меня есть сведения, что создана группа. Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы — повышение возраста выхода на пенсию», — сказал Рашкин.

При этом, по словам депутата, он не располагает документами, подтверждающими создание такой рабочей группы. В то же время одним из косвенных подтверждений её появления Валерий Рашкин считает недавнее заявление Минздрава о том, что в стране резко возросла продолжительность жизни: до 78,5 года у женщин и до 68,5 года для мужчин. Рашкин считает, что в правительстве не удовлетворены предварительными итогами пенсионной реформы, поэтому, по его словам, было принято решение приступить ко второму этапу.

«Когда он произойдёт? Сегодня информации нет. То ли через год. То ли через два года. То ли под конец президентского срока», — сказал депутат.

Отмечается, что о сохранении дисбаланса в пенсионной системе говорят не только депутаты: ранее Счётная палата сообщила, что, несмотря на принимаемые государством меры, «создать эффективную пенсионную систему пока не удалось». Кроме того, в экспертной среде продолжаются дискуссии о том, какой пенсионный возраст можно считать для России оптимальным. В частности, руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич со ссылкой на проведённый анализ считает, что новый пенсионный возраст занижен для женщин и завышен для мужчин.

При этом замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров отмечает, что пока рано судить об итогах пенсионной реформы, которая только началась. По его словам, ему ничего неизвестно о какой-либо подготовке нового повышения пенсионного возраста.

«Я более чем уверен, что до 2028 года обсуждать это в органах государственной власти в принципе бессмысленно. Да и после 2028 года никакой спешки в дальнейшем изменении пенсионного возраста не будет», — сказал Назаров.

В Минтруде и Пенсионном фонде России «Независимой газете» не стали давать комментарии по этой теме.