В посёлке Северный после ремонта сетей не будет горячей воды

С 3 по 5 сентября в посёлке Северный не будет горячей воды, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. В этот период котельная химзавода «Планта» и «Райкомхоз-теплосети» планируют провести гидравлические испытания на сетях, которые были отремонтированы в августе. Тогда подача горячей воды прекращалась на три недели. В администрации города ранее отмечали, что эти меры необходимы для подготовки оборудования к новому отопительному сезону.

Напомним, сейчас без горячей воды находятся больше ста многоквартирных домов и десятки социальных объектов на ГММ (15 детских садов, четыре школы, Политехническая гимназия, музыкальная школа, две поликлиники, ФОК «Президентский»). Подрядчик «Уралстроймонтаж» монтирует запорную арматуру для подключения магистральных сетей микрорайона «Муринские пруды». Работы проходят рядом с ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе. Вода должна появиться во вторник, 28 августа.