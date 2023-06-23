В посёлке под Нижним Тагилом семья вегетарианцев держит приют для коров, спасая их от убоя

В посёлке Молодёжном под Нижним Тагилом шесть лет назад появился необычный пансионат для престарелых коров, которых удалось спасти от убоя. Владелец фермы «Божья коровка» — бывший начальник кинологической службы Кольцовской таможни в Екатеринбурге Виктор Гришин — рассказал E1.RU о том, как он бросил престижную работу в Екатеринбурге и перебрался вместе с женой и сыном в деревню. А всё началось с одного случая, который побудил свердловчанина принять такое решение.

«Я покупал молоко в частном секторе, а там как раз корову убили. Я был в шоке. И очень сильно начал скандалить — зачем убивать животное! В ответ мужик кинул, что я сам ничего не делаю для того, чтобы сберечь их, а с него требую. После этого я зашёл на “Авито” и искал объявления: “Сдам корову на мясо”. Позвонил по первому попавшемуся. Я тогда жил в квартире и первых коров пристроил на содержание в коровник, оплачивал корм и уход. А потом решил взять всё в свои руки», — рассказывает Виктор.

Свою первую корову Вринду фермер выкупил у цыган в Нижнем Тагиле. Чтобы обеспечить бурёнкам комфортную старость, мужчина написал заявление об увольнении и совместно с супругой Юлией и шестилетним сыном Святославом переехал из Екатеринбурга в посёлок, где взял в аренду земли бывшего Шиловского совхоза. В конце 1960-х здесь выращивали молодой крупный рогатый скот на продажу. Когда начинающий фермер перебрался на землю, от прежних коровников остались одни руины. Он отремонтировал помещения и поселил в них своё стадо. Всего через год поголовье увеличилось вдвое.

Теперь в посёлке каждый житель знает о необычной ферме и между собой называет такой пансионат неубиваемым стадом. Сейчас в команде свердловчанина 14 голов: бычков и коров поровну. Например, однорогая Зорька раньше жила совсем недалеко от фермы — у пенсионера в посёлке Монетном. Когда она достигла преклонного возраста, содержать её стало не на что. Поэтому хозяин выставил корову на продажу, понимая, что купить её могут только на убой. Чтобы спасти животное от смерти, Виктор с женой продали свою машину и забрали бурёнку к себе.

«У нас есть корова самая ласковая — Ночка, её тоже продавали на мясо, мы выкупили её у пенсионеров. Когда приехали, она была огромная, раздуло как шарик. У неё была водянка, но всё равно решили её купить. Потом у неё начались проблемы с ногой. Часть копыта пришлось ампутировать. Но теперь она снова может нормально ходить. Сколько ей точно лет, прежние хозяева не вспомнили. Как-то определяют возраст по кольцам на рогах, у неё их очень много», — уточняет фермер.

По словам Виктора, с коровами он ладил с самого детства: у его родителей на Колыме не было своего скота, но он всегда охотно пас соседских бурёнок и не понимал, как можно отправлять их на убой. Во взрослом возрасте Виктор отказался от мяса, вегетарианкой стала и его жена Юлия. Она работала в Екатеринбурге парикмахером. Решение мужа переехать в деревню поначалу шокировало супругу, и она не воспринимала всерьёз эту затею. Но теперь Юлия даже не представляет своей жизни без любимых коров и уже не хочет обратно в мегаполис.

Все коровы в стаде не дают молока так как им по несколько десятков лет. Сейчас семья Гришиных держит свой огород и зарабатывает с продаж навоза и сена. Однако такой бюджет не приносит большой прибыли. Поэтому приют выживает за счёт благотворительных взносов: каждой корове стараются найти опекуна, который может в любое время приехать и навестить свою подопечную. Ими становятся люди разного достатка со всех уголков России. Есть и успешные бизнесмены, и банкиры, а одного быка, к примеру, под опеку взял пенсионер из Снежинска.