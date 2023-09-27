В посёлке под Нижним Тагилом пропал 11-летний школьник

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 11-летнего Ивана Дульцева, который вечером 26 сентября ушёл из дома в посёлке Чащино. Ранее подросток состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за неоднократные уходы из дома, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«По словам отца ребёнка, обратившегося с заявлением в полицию, возвращаясь домой, он встретил сына в дурном настроении. На обычные вопросы, как дела, тот ничего не ответил и вышел со двора», — рассказали в полиции.

В настоящее время организованы поисковые мероприятия. Просьба ко всем, кто видел мальчика и располагает информацией о его местонахождении, сообщить в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02 или 02.