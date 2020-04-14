В посёлке под Нижним Тагилом построят станцию водоподготовки за 112 млн рублей

Главное военно-строительное управление № 8 объявило о закупке у единственного поставщика работ по возведению и вводу в эксплуатацию станции водоподготовки с насосной станцией в посёлке Свободном под Нижним Тагилом. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость заключения контракта — почти 112 млн рублей. В неё включены налоги, страхование, сборы и другие обязательные платежи. Первый аванс в размере 38,5 млн рублей компания-исполнитель должна получить до конца апреля.

В лице контрагента указана екатеринбургская организация ООО «Национальный центр водных технологий» (НЦВТ). Ей необходимо будет произвести монтаж станции водоподготовки с насосной станцией второго подъёма «Байкал-55-AFSM», всеми инженерными системами и вспомогательными помещениями. После этого она должна провести необходимые пусконаладочные работы.

«НЦВТ имеет возможность и готов приступить к выполнению работ по производству, поставке, строительству и вводу в эксплуатацию станции водоподготовки с насосной станцией собственного производства. Привлечение его в качестве организации, выполняющей работы, позволит избежать затрат на услуги по вводу в эксплуатацию оборудования, а также обеспечит качество и необходимую технологическую последовательность выполнения работ», — говорится в справке по обоснованию закупки.

Завершиться все работы должны до 31 октября этого года.

Отметим, ФГУП «ГВСУ № 8» является воинским формированием, входящим в состав Минобороны РФ, единственным исполнителем по проектированию, строительству и реконструкции объектов специального назначения ведомства.