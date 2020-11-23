В посёлке Черноисточинск стартовала серия уютных фестивалей

В минувшие выходные в «АртРезиденции» в Черноисточинске прошёл фестиваль «Творческая осень» осенней серии событий «Сено-Солома». Поучаствовать в мастер-классах по живописи, лепке из глины, мыловарению, послушать фольклорную музыку, отведать яблочных пирогов и травяного чая приехало около 300 гостей из Черноисточинска, Нижнего Тагила и других городов.

Главным событием фестиваля стало открытие парка лэнд-арта со скульптурами из сена. Четыре работы на протяжении недели создали тагильские скульпторы Александр Иванов и Андрей Барахвостов, и невьянцы Валерий Баталов и Юрий Заикин.

В будущем организаторы «АртРезиднции» мечтают открыть на территории старого Демидовского железоделательного завода в Черноисточинске большой парк скульптур. Для этого нужно провести серию трёх мини-симпозиумов, в рамках которых 10 художников смогут реализовать свои творческие задумки. Проект участвует в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Поддержать его можно здесь.

«Радует, что наш проект привлекает такое количество творческих людей со всего региона. Вот, например, в эту субботу на фестиваль приехали коллеги из Шалинского района, делающие проект “Баской крой”, и главный редактор “Шалинского вестника” Дмитрий Сивков. Они рассказали про традиционный горнозаводской костюм, провели небольшой показ для зрителей и презентацию своей фермерской продукции. Также у нас побывал арт-директор Всероссийского лэнд-арт фестиваля “Острова” Константин Евдокимов. Мы обсудили взаимные интересы и перспективы сотрудничества. Предпочитаю такие знакомства проводить во время наших фестивалей», – говорит руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.

Фестивальные выходные «АртРезиденции» ждут гостей и жителей Черноисточинска до конца года. В рамках осенней серии «Сено-Солома» 28 ноября пройдут сразу два фестиваля. Это гастрономический праздник «Harvest-fest», посвящённый сбору урожая, на котором гости смогут купить или отведать угощения местных фермеров. И фестиваль малой художественной формы «Первый лёд» для ценителей разных видов искусства.

На 12 декабря намечен «брутальный» фестиваль «Небритый декабрь» из серии зимних культурных событий. В программе – шоу топоров, исключительно мужская еда (стэйки, колбасы), игра в городки, и шоу барберов. С 19 декабря стартуют фестивали зимних забав «Хаски в касках», которые зарядят гостей новогодним настроением.

Отметим, грандиозный культурный проект реализуется на средства Фонда президентских грантов и при поддержке Агентства стратегических инициатив. Самым масштабным в серии фестивалей стал «Демидов-фест», который состоялся в конце сентября и собрал на старом Демидовском заводе около 5000 гостей.