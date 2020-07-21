В пострадавшие от потопа Нижние Серги вылетел глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента России Владимира Путина лично вылетел в Нижние Серги, где накануне вечером часть города затопило из-за прорыва плотины в результате ливней, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, в результате начавшегося накануне потопа пострадали 63 жилых дома, в которых живет 189 человек, а также четыре административных здания. Кроме того, паводок разрушил три пешеходных моста, один автомобильный мост, три дома, и повредил линии электропередач. Пострадавших в результате потопа нет: спасатели эвакуировали пять человек из зоны подтопления, остальные жители самостоятельно покинули дома, большинство из них разместились у родственников.

На данный момент вода уже ушла с территории большинства подтопленных домов, в городе проводятся аварийно-восстановительные работы. В муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации. Последствия ЧП устраняют 390 человек, используя 59 единиц техники. Всего организовано три пункта временного размещения местных жителей, в которых на сегодняшнее утро находилось пять человек.