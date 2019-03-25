В Польше задержали экс-владельца «Зимней вишни»

Бывший глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вячеслав Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — сообщила Петренко.

По её словам, следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

«Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза», — заявили в СКР.

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре к настоящему моменту подготовили иски о возмещении вреда на общую сумму 2 млрд рублей. Имущество обвиняемых арестовано для последующих выплат компенсаций, общая сумма арестованного превышает 700 млн рублей.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Жертвами стали 60 человек, большинство их которых — несовершеннолетние. К уголовной ответственности привлечены 15 человек.