26 февраля в поликлиниках Нижнего Тагила вновь начали принимать здоровых детей. С 30 января медучреждения были закрыты на карантин из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией среди жителей города. В официальной группе Детской горбольницы в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что приём детей возобновлён, бассейн в поликлинике по адресу Тагилстроевская, 4 работает по прежнему расписанию.

19 февраля на рабочем совещании по гриппу и острым респираторным инфекциям в администрации Нижнего Тагила было принято решение об отмене ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с 20 февраля. По информации Роспотребнадзора, с начала года было зарегистрировано 4752 случая ОРВИ и гриппа, что суммарно ниже порогового уровня заболеваемости. По всем возрастным группам наблюдается снижение количества заболевших и стабилизация ситуации в целом. Руководители лечебных учреждений также отмечают положительную динамику — в поликлиниках снизилось количество вызовов врачей к больным с высокой температурой.