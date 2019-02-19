В Нижнем Тагиле ОРВИ и гриппом болеют более 4500 детей

В настоящее время в Нижнем Тагиле на карантине остаются 15 групп в 14 детских садах, а также 10 классов в семи школах. Всего в городе болеют 2790 учащихся и 1876 дошкольников, что составляет 8% от числа детей, посещающих образовательные учреждения.

Сегодня на рабочем совещании по гриппу и острым респираторным инфекциям в администрации Нижнего Тагила принято решение об отмене ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с 20 февраля. По информации Роспотребнадзора, с начала года было зарегистрировано 4752 случая ОРВИ и гриппа, что суммарно ниже порогового уровня заболеваемости. По всем возрастным группам наблюдается снижение количества заболевших и стабилизация ситуации в целом. Руководители лечебных учреждений также отмечают положительную динамику — в поликлиниках снизилось количество вызовов врачей к больным с высокой температурой.

«Медики подчёркивают, что до конца эпидемиологического сезона все остальные мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций сохраняются. Проводится входной контроль состояния здоровья как детей, так и взрослых на предприятиях, влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, соблюдается режим проветривания и поддержания оптимальной температуры», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 1 февраля в городе действует ограничение на проведение культурно-спортивных мероприятий в закрытых помещениях с участием детей.