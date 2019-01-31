С 1 февраля в Нижнем Тагиле приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях

С пятницы, 1 февраля, на территории Нижнего Тагила временно запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием детей. Такое решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области.

«Ограничения в первую очередь касаются учреждений дополнительного образования. На данный момент перенесено проведение соревнований по спортивной гимнастике, фестиваля ГТО и ряда других мероприятий. Это связано с тем, что, когда взрослый человек болеет, он не ходит в общественные места и не распространяет инфекцию, а детям это сложно объяснить», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета.

В настоящее время в городе на карантин закрыта школа № 50, так как общее количество заболевших детей превысило порог 25%. Всего в Нижнем Тагиле образовательный процесс приостановлен в 35 классах образовательных учреждений и 32 группах детских садов. Такие меры предпринимаются в случае, когда количество больных детей в коллективе достигает 20%.

Напомним, с 30 января в Нижнем Тагиле детские поликлиники закрылись на карантин из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией среди жителей города. По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, только с 21 по 27 января гриппом и ОРВИ заболели 50,1 тысячи уральцев. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 90%. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске.